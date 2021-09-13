Такси воспламенилось посреди перекрестка в Екатеринбурге

Данная машина принадлежит агрегатору такси «Ситимобил», сообщает Telegram-канал «Свет». На видеозаписи можно заметить, как огонь полностью охватил транспортное средство, однако бренда не видно. По словам очевидцев, в связи с происшествием на улице Чапаева образовалась пробка.