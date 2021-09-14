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Из-за массового отключения электричества в Екатеринбурге не работают светофоры

14 сентября 2021, 07:43
Фото: 1MI
Октябрьский район уральской столицы остался без электричества, также нет света в центре Екатеринбурга.

Утром 14 сентября 2021 года пропало электричество в Октябрьском районе Екатеринбурга и в центре города, сообщает E1.

На некоторых перекрестках затруднено автомобильное движение из-за неработающих светофорах.

В городских электросетях уральской столицы рассказали о неполадках на линии электропередач, на место аварии выехали ремонтные бригады. В компании планируют ликвидировать неисправность в течение часа.

Напомним, компания «Россети Урал» начала постройку ЛЭП в поселке Становая Березовского городского округа Свердловской области».

«Россети Урал» приступили к строительству ЛЭП для поселка в Свердловской области
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#Екатеринбург#Электричество#Энергетики#Лэп#Новости УрФО#Происшествия#ДТП
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