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Найден виновный в сходе с рельс трамвая в Екатеринбурге

14 сентября 2021, 03:23
Фото: 1MI
Найден виновник схода с рельс трамвая, который произошел на улице Ленина в Екатеринбурге. Гортранс провел внутреннее расследование.

На предприятии сделали вывод, что сам водитель невиновен в технической неисправности трамвая. Причиной аварии стала лопнувшая ступица. Поэтому колесная пара сошла с рельс, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

Так, сделан вывод, что первопричиной стала именно поломка. Однако то, что произошло в дальнейшем, уже является неграмотными действиями водителя.

По словам собеседника издания, водитель потащил вагон и даже не смотрел в зеркала. Также он не выказывал реакции на сигналы водителей.

Напомним, 10 сентября 2021 года в Екатеринбурге вагон трамвая сошел с рельс. Его развернуло. В результате он «вспахал» асфальт и снес ограждение.

Трамвай сошел с рельсов и снес ограждение остановки в Екатеринбурге
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