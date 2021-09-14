Неприятный запах и цвет горячей воды объяснил замглавы Нижнего Тагила по ЖКХ

Чиновник пояснил, что летом часть водопроводов в Нижнем Тагиле перекрывают. При включении отопления застойная вода из данных участков попадает в систему водоснабжения. Замглавы также отметил, что специалисты промывают доступные водопроводы, если застойная вода попадает в сеть.