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Неприятный запах и цвет горячей воды объяснил замглавы Нижнего Тагила по ЖКХ

14 сентября 2021, 09:25
Фото: TagilCity.ru
Жалобы тагильчан на запах и цвет горячей воды в районе ГГМ и центра города прокомментировал замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

В этом году, по словам Копысова, жалобы на качество горячей воды поступили от жителей Гальянки и центра города.

Чиновник пояснил, что летом часть водопроводов в Нижнем Тагиле перекрывают. При включении отопления застойная вода из данных участков попадает в систему водоснабжения. Замглавы также отметил, что специалисты промывают доступные водопроводы, если застойная вода попадает в сеть.

К сожалению, такое бывает. Некоторые сети находятся в частных руках, прокомментировал Копысов.

Вопросы очистки воды в городе обсуждали в рамках круглого стола по реализации программы «Чистая вода» во вторник 14 сентября.

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#Горячая вода#Грязная вода#Вода#Егор Копысов#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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