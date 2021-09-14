TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Несколько свердловских детсадов закрылись на карантин из-за COVID-19

14 сентября 2021, 15:21
Фото: 1MI
В нескольких детских садах в Свердловской области были обнаружены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В связи с этим детсады закрылись на карантин.

Однако стоит учитывать, что в регионе на данный момент отсутствуют школы, которые полностью прекратили учебный процесс в очном формате из-за карантина. Об этом на брифинге оперштаба по борьбе с COVID-19 заявил замгубернатора области Павел Креков.

Он подчеркнул, что в предстоящие одну-две недели первые классы начнут выходить с карантина. Также Креков считает, что происходящая ситуация неизбежна из-за количества социальных контактов школьников.

Напомним, 10 сентября стало известно, что 67 классов в Екатеринбурге вернулись к дистанционной форме обучения из-за того, что среди школьников были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

67 классов перешли на дистант из-за COVID-19 в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Учебный год решили не начинать с дистанта власти Свердловской областиУсловия отправки школьников на дистант назвали в мэрии Екатеринбурга67 классов перешли на дистант из-за COVID-19 в Екатеринбурге
#Карантин#COVID-19#Свердловская область#Павел Креков#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25