Условия отправки школьников на дистант назвали в мэрии Екатеринбурга

Posted 26 августа 2021, 12:48
Published 26 августа 2021, 12:48
Modified 29 ноября, 18:21
Updated 29 ноября, 18:21
До победы над коронавирусом, по ее словам, еще далеко. Поэтому возможны ситуации, когда классы будут высаживать на дистант, а возможно и целые школы, пишет Е1.
Она отметила, что для закрытия класса на карантин достаточно всего одного заболевшего. Роспотребнадзор в таком случае дает предписание на организацию двухнедельного карантина.
Напомним, торжественные линейки 1 сентября в школах Нижнего Тагила, а также других городов, планируется провести в очном формате. Они пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора.