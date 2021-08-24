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Posted 24 августа 2021, 06:50

Published 24 августа 2021, 06:50

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

23% тагильчан привились от коронавируса

23% тагильчан привились от коронавируса

24 августа 2021, 06:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Прививки от коронавируса поставили 23% жителей Нижнего Тагила, вакцинировано 49,7% от плана.

В планах администрации города охватить прививками как можно большее количество населения. В Нижнем Тагиле осталось почти семь тысяч доз вакцин от COVID-19, из них почти четыре тысячи — это «Спутник V».

Ситуация конечно малопонятная: когда не было «Спутник V», все просили «Спутник лайт», а когда появился «Спутник лайт» все просят «Спутник V», рассказал редакции TagilCity.ru заместитель мэра Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.

Он отметил, что ежедневно в городе вакцинируется от 500 до 1,9 тысячи человек. Самый большой процент привитых среди медицинских работников, там он составляет около 80%. Из учителей вакцинировано 62%.

Задача стоит до 1 сентября привить 100% педагогов. Если у людей есть медотводы или после заболевания не прошло полгода, то тоже будем обращать внимание. Нет каких-то особых ограничений, если кто-то не желает прививаться, то его мы можем отстранять от работы, отметил Валерий Суров.

Напомним, по выходным в Нижнем Тагиле работают мобильные пункты вакцинации в парках и скверах.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Коронавирус#Здоровье#Статистика#Прививки#Вакцина
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