23% тагильчан привились от коронавируса

Задача стоит до 1 сентября привить 100% педагогов. Если у людей есть медотводы или после заболевания не прошло полгода, то тоже будем обращать внимание. Нет каких-то особых ограничений, если кто-то не желает прививаться, то его мы можем отстранять от работы, отметил Валерий Суров.