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Новая финансовая пирамида и пропавшая на трассе. Итоги дня в Свердловской области

14 сентября 2021, 14:04
Фото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 14 сентября.

В Гортрансе заявили о невиновности водителя в сходе с рельсов трамвая, который произошел в Екатеринбурге 10 сентября. При этом транспортное средство снесло ограждение. После проведенной проверки выяснилось, что причиной стала техническая неисправность трамвая, а дальнейшее произошло из-за неправильных действий водителя.

Найден виновный в сходе с рельс трамвая в Екатеринбурге
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Центробанк России заявил о еще одной финансовой пирамиде под названием «Симбиоз Финанс», офисы которой находятся в Екатеринбурге и других городах страны. Компания обещает доходность от 80% годовых. Чтобы вступить в организацию необходимо оплатить взнос. Также членам так называемого «клуба» организаторы обещают с большими скидками приобретение автомобилей и недвижимости.

Новая финансовая пирамида обнаружена в Свердловской области
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35-летняя женщина без зубов пропала недалеко от Верхней Пышмы. Последний раз она была замечена 13 сентября, Наталья Бурык шла в сторону Нижнего Тагила. К поискам полиции подключились и волонтеры. Свердловчанка нуждается в помощи врачей.

Последний раз видели на трассе: под Екатеринбургом пропала 35-летняя женщина
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На берегу озера Шарташ нашли автомобиль бизнесмена Александра Шабанова, пропавшего в Екатеринбурге 9 сентября. При этом в машине оказались его документы и личные вещи. Сейчас на месте работают водолазы, они ищут тело на дне водоема.

На берегу реки нашли авто пропавшего бизнесмена Александра Шабанова из Екатеринбурга
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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