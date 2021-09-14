Новая финансовая пирамида и пропавшая на трассе. Итоги дня в Свердловской области

В Гортрансе заявили о невиновности водителя в сходе с рельсов трамвая, который произошел в Екатеринбурге 10 сентября. При этом транспортное средство снесло ограждение. После проведенной проверки выяснилось, что причиной стала техническая неисправность трамвая, а дальнейшее произошло из-за неправильных действий водителя.
Центробанк России заявил о еще одной финансовой пирамиде под названием «Симбиоз Финанс», офисы которой находятся в Екатеринбурге и других городах страны. Компания обещает доходность от 80% годовых. Чтобы вступить в организацию необходимо оплатить взнос. Также членам так называемого «клуба» организаторы обещают с большими скидками приобретение автомобилей и недвижимости.
35-летняя женщина без зубов пропала недалеко от Верхней Пышмы. Последний раз она была замечена 13 сентября, Наталья Бурык шла в сторону Нижнего Тагила. К поискам полиции подключились и волонтеры. Свердловчанка нуждается в помощи врачей.
На берегу озера Шарташ нашли автомобиль бизнесмена Александра Шабанова, пропавшего в Екатеринбурге 9 сентября. При этом в машине оказались его документы и личные вещи. Сейчас на месте работают водолазы, они ищут тело на дне водоема.