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Основатель финансовой пирамиды из Екатеринбурга будет жаловаться в прокуратуру и ФСБ

14 сентября 2021, 13:37
Фото: страница Symbios Finance Club в Facebook
Дмитрий Рассохин
Дмитрий Рассохин из Екатеринбурга, создавший финансовую пирамиду «Симбиоз Финанс», собирается пожаловаться в прокуратуру и ФСБ. Предприниматель не согласен с решением Банка России.

Основатель «Симбиоз Финанс» из Екатеринбурга планирует опротестовать решение Банка России о признании компании финансовой пирамидой. На странице финансовой организации в Facebook свердловчанин сообщил, что компания стала жертвой атаки определённого круга лиц из Екатеринбурга. Рассохин пообещал в ближайшее время опубликовать неопровержимые доказательства своих слов.

Также передадим все материалы в прокуратуру и УФСБ. Мне отчаянно пытаются помешать вернуться к работе, с целью совершить рейдерский захват активов компании, написал Дмитрий.

Финансист пообещал вкладчикам вернуть их деньги до 15 сентября — для этого возмущенные вкладчики должны забрать свои заявления.

Напомним, Банк России признал «Симбиоз Финанс» финансовой пирамидой из-за маркетинговых схем.

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