Основатель финансовой пирамиды из Екатеринбурга будет жаловаться в прокуратуру и ФСБ

Основатель «Симбиоз Финанс» из Екатеринбурга планирует опротестовать решение Банка России о признании компании финансовой пирамидой. На странице финансовой организации в Facebook свердловчанин сообщил, что компания стала жертвой атаки определённого круга лиц из Екатеринбурга. Рассохин пообещал в ближайшее время опубликовать неопровержимые доказательства своих слов.
Также передадим все материалы в прокуратуру и УФСБ. Мне отчаянно пытаются помешать вернуться к работе, с целью совершить рейдерский захват активов компании, написал Дмитрий.
Финансист пообещал вкладчикам вернуть их деньги до 15 сентября — для этого возмущенные вкладчики должны забрать свои заявления.
Напомним, Банк России признал «Симбиоз Финанс» финансовой пирамидой из-за маркетинговых схем.