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Posted 8 сентября 2021, 06:38

Published 8 сентября 2021, 06:38

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

В Татарстане арестовали вице-президента финансовой пирамиды Finiko

В Татарстане арестовали вице-президента финансовой пирамиды Finiko

8 сентября 2021, 06:38
Фото: 1MI.
Арестованный житель Татарстана осуществлял прием криптовалюты и призывал население вкладываться в компанию Finiko.

7 августа 2021 года районным судом Казани был арестован вице-президент финансовой пирамиды Finiko, сообщают «Новые известия».

Арест продлится до 28 сентября 2021 года, даты окончания следствия. Следователи подозревают арестованного в приеме от населения денег в криптовалюте и агитации за вложения средств в компанию Finiko.

Как считает следствие, арестованный сумел вовлечь в компанию около 100 тысяч человек, 2600 заявлений от пострадавших уже поступило в прокуратуру. Предполагаемая сумма ущерба составляет 250 миллионов рублей, люди вкладывали в пирамиду от 100 тысяч до десятков миллионов рублей.

Ранее сообщалось о задержании сооснователя финансовой пирамиды Finiko, который с конца июня 2021 года находится под стражей.

Напомним, 19 августа 2021 года стало известно, что житель Свердловской области вложил в финансовую пирамиду Finiko более полутора миллионов рублей.

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#Общество#Татарстан#Арест#Ущерб#Казань
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