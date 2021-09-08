В Татарстане арестовали вице-президента финансовой пирамиды Finiko

Posted 8 сентября 2021, 06:38
Published 8 сентября 2021, 06:38
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
7 августа 2021 года районным судом Казани был арестован вице-президент финансовой пирамиды Finiko, сообщают «Новые известия».
Арест продлится до 28 сентября 2021 года, даты окончания следствия. Следователи подозревают арестованного в приеме от населения денег в криптовалюте и агитации за вложения средств в компанию Finiko.
Как считает следствие, арестованный сумел вовлечь в компанию около 100 тысяч человек, 2600 заявлений от пострадавших уже поступило в прокуратуру. Предполагаемая сумма ущерба составляет 250 миллионов рублей, люди вкладывали в пирамиду от 100 тысяч до десятков миллионов рублей.
Ранее сообщалось о задержании сооснователя финансовой пирамиды Finiko, который с конца июня 2021 года находится под стражей.
Напомним, 19 августа 2021 года стало известно, что житель Свердловской области вложил в финансовую пирамиду Finiko более полутора миллионов рублей.