В Татарстане арестовали вице-президента финансовой пирамиды Finiko

Как считает следствие, арестованный сумел вовлечь в компанию около 100 тысяч человек, 2600 заявлений от пострадавших уже поступило в прокуратуру. Предполагаемая сумма ущерба составляет 250 миллионов рублей, люди вкладывали в пирамиду от 100 тысяч до десятков миллионов рублей.