Работающая по всей России финансовая пирамида закрылась в Екатеринбурге

Данное предприятие рекламировалось в газетах, которые были бесплатными. Оно заявляло, что принимает средства под 22% годовых. Кооператив обещал, что деньги направляются на фармацевтику, однако этому не было никаких подтверждений, сообщает Е1 со ссылкой на Банк России.