Уральский машинист электровоза отдал 1,6 миллиона мошенникам из «Финико»

Суть обмана в том, что вкладчик покупает биткоины, которые нужно внести на счет организации, чтобы они преобразовывались в цифроны. После этого трейдеры компании используют средства на биржах. При этом в личный кабинет должны возвращаться проценты, образовавшиеся с вклада в цифронах.