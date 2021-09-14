Погоню со стрельбой устроили сотрудники ГИБДД за пьяным водителем в уральской деревне

Сотрудники ГАИ подошли к водителю и попросили предъявить документы на авто. Однако мужчина отказывался это делать и выходить из машины. После этого он был предупрежден о применение слезоточивого газа. Но и тогда водитель отказывался выполнять требования инспекторов. В результате после использования газа он покинул свой транспорт.