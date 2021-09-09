Стрелок рассказал о причинах нападения в подъезде дома в Екатеринбурге

Мужчина попытался выяснить причину столь бурной реакции соседа, на что получил новый удар в лицо. Обвиняемый также пояснил, что ружье в его руках, оказалось, по причине того, что он собирался идти на охоту, но решил все-таки выяснить отношения с соседом.