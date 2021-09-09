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Posted 9 сентября 2021, 11:24

Published 9 сентября 2021, 11:24

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

Стрелок рассказал о причинах нападения в подъезде дома в Екатеринбурге

Стрелок рассказал о причинах нападения в подъезде дома в Екатеринбурге

9 сентября 2021, 11:24
Фото: 1MI.
Мужчина, стрелявший из ружья в подъезде своего дома, рассказал о причинах конфликта с отцом инвалида в Екатеринбурге. По версии стрелка, первым напал сосед, ударив его кулаком в висок.

Обвиняемый в покушении на убийство двух и более лиц житель Екатеринбурга поделился своей версией произошедшего конфликта между ним и соседом, сообщает Znak.

Со слов обвиняемого, он попросил соседа, который помогал своему сыну-инвалиду подниматься по лестнице, пропустить его вперед. На что якобы мужчина ответил нецензурной бранью, после чего ударил его в область виска.

Мужчина попытался выяснить причину столь бурной реакции соседа, на что получил новый удар в лицо. Обвиняемый также пояснил, что ружье в его руках, оказалось, по причине того, что он собирался идти на охоту, но решил все-таки выяснить отношения с соседом.

На его звонок в дверь из квартиры вышел сосед и неизвестный, они вдвоем якобы стали избивать подозреваемого, который после инцидента был доставлен в больницу. Врачи поставили диагноз множественный перелом ребер и пневмоторакс.

Напомним, стрельба в подъезде многоквартирного дома произошла 3 сентября 2021 года в Екатеринбурге.

Стрельбой закончился конфликт соседей в одном из домов Екатеринбурга
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#Происшествия#Новости УрФО#Стрельба#Инвалид#Подъезд#Конфликт#ДЦП#Екатеринбург
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