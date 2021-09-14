За утонувший в луже автомобиль екатеринбуржец отсудил у коммунальщиков свыше 60 тысяч

Как было установлено в ГИБДД, на проблемном участке дороги не функционировала ливневая канализация. Уралец принял решение подать судебный иск на коммунальную компанию. Октябрьский районный суд вынес решение, что мужчина сам виноват в том, что заехал в лужу. Однако он также частично удовлетворил поданный иск и утвердил, что компания должна вернуть мужчине 60 тысяч рублей. Представители учреждения приняли попытку обжаловать решение, однако у них не получилось.