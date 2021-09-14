Жители горевшего дома на Мичурина в Екатеринбурге жалуются на потоп из-за дождей

Сотрудники управляющей компании приезжали в дом на прошлой неделе. Они вычерпывали воду с крыши и, по словам жительницы, после дождя снова затопило верхние этажи. По крыше, по словам девушки, проходит разводка. В УК обещали провести подготовительные работы к пуску тепла, однако этого, рассказывает жительница дома, сделано не было. Она отметила, что пока вопрос с отоплением не будет решен, не получится приступить и к кровельным работам.