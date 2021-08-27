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Posted 27 августа 2021, 07:33

Published 27 августа 2021, 07:33

Modified 19 августа 2024, 22:42

Updated 19 августа 2024, 22:42

Уголовное дело возбуждено после пожара с двумя погибшими на Мичурина в Екатеринбурге

Уголовное дело возбуждено после пожара с двумя погибшими на Мичурина в Екатеринбурге

27 августа 2021, 07:33
Фото: 1MI.
Уголовное дело за причинение смерти по неосторожности возбуждено после обнаружения двух тел при тушении пожара на улице Мичурина в Екатеринбурге.

В ночь на 27 августа 2021 года правоохранители получили сообщение, что в одной из квартир дома в ходе тушения пожара найдены тела мужчины и женщины — супругов, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

Чтобы более тщательно установить обстоятельства произошедшего, по данному факту возбуждено уголовное дело.

На данный момент сотрудниками проводится допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

Напомним, в ночь на 27 августа в квартире на улице Мичурина в Екатеринбурге начался пожар. Он перекинулся с балкона на крышу. В результате общая площадь возгорания составила 780 квадратных метров.

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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Уголовное дело#Екатеринбург
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