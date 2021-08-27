Тела двух человек обнаружены после пожара на крыше в Екатеринбурге

Тела двух человек обнаружены после пожара на крыше в Екатеринбурге
Тела двух человек обнаружены после пожара на крыше в Екатеринбурге
Сегодня, 08:08ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Тела двух погибших были обнаружены во время пожара на крыше жилого дома на улице Мичурина, 98 в Екатеринбурге.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02.55. На место спасатели прибыли через 7 мину. В ходе разведки было установлено, что возгорание имеется на крыше пятиэтажного дома, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Из-за того, что конструкции деревянные, пожар быстро распространился. Из дома были эвакуированы 64 человек, в том числе семеро детей.

Пожар был локализован на площади 780 квадратных метров в 04.52. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать в 05.09. На данный момент проводится разборка и проливка сгоревших конструкций. На месте работают 14 единиц техники и 42 человека личного состава. Причина пожара пока не называется.

Фото:ГУ МЧС России по Свердловской области

Следственный комитет после пожара начал доследственную проверку. После того, как спасатели завершат работу на месте будет проведен осмотр. На данный момент также опрашиваются возможные очевидцы, а тела погибших будут направлены на экспертизу для установления причин смерти, сообщили в региональном ведомстве.

Также к работе по установлению событий произошедшего подключилась полиция, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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