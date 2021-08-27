Тела двух человек обнаружены после пожара на крыше в Екатеринбурге

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02.55. На место спасатели прибыли через 7 мину. В ходе разведки было установлено, что возгорание имеется на крыше пятиэтажного дома, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Из-за того, что конструкции деревянные, пожар быстро распространился. Из дома были эвакуированы 64 человек, в том числе семеро детей.
Пожар был локализован на площади 780 квадратных метров в 04.52. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать в 05.09. На данный момент проводится разборка и проливка сгоревших конструкций. На месте работают 14 единиц техники и 42 человека личного состава. Причина пожара пока не называется.
Следственный комитет после пожара начал доследственную проверку. После того, как спасатели завершат работу на месте будет проведен осмотр. На данный момент также опрашиваются возможные очевидцы, а тела погибших будут направлены на экспертизу для установления причин смерти, сообщили в региональном ведомстве.
Также к работе по установлению событий произошедшего подключилась полиция, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.