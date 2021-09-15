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21 школьник из Нижнего Тагила получил премии губернатора Свердловской области

15 сентября 2021, 06:52
Фото: управление образования Нижнего Тагила
21 учащийся школ Нижнего Тагила получил премию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Церемония награждения прошла 13 сентября 2021 года во Дворце молодежи.

Особенно отметились ученики лицея № 39, Политехнической гимназии, гимназии № 18, школ № 4, 20, 75/42, 81, сообщает управление образования Нижнего Тагила.

Также на торжественном мероприятии присутствовал замгубернатора Павел Креков, и. о. министра образования Нина Журавлева, директор Фонда «Золотое сечение» Инна Денюш, директор Дворца молодёжи Александр Слизько.

По словам Павла Крекова, успех учеников не состоялся бы без чутких, умных и талантливых преподавателей и наставников.

Он отметил, что начиная с 2022 года, правительством региона педагогам будет вручаться награда «Олимпиадный успех». Право на нее получат учителя, которые подготовят победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

Напомним, премия губернатора предполагает материальное вознаграждение. В 2021 году впервые премии были выданы победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников — в размере 40 тысяч рублей. Финалисты олимпиады получили по 70 и 100 тысяч рублей.

Школьники Свердловской области получили премии губернатора по 40 тысяч рублей
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#Школьники#Дети#Премия#Нижний Тагил#Общество
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