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Дождливая и прохладная погода ожидает тагильчан до конца недели

15 сентября 2021, 15:56
Фото: 1MI
До конца текущей недели жителей Нижнего Тагила ожидает ветер до 14 метров в секунду, дожди и похолодание +2 градусов, по данным Gismeteo.

Четверг, 16 сентября

Температура воздуха днем составит +7 градусов, ночью опустится до +3 градусов. Прогнозируется порывистый ветер до 14 метров в секунду. Вечером пасмурная погода, +5 градусов. Осадков не ожидается.

Пятница, 17 сентября

В пятницу ночью температура +5 градусов, утром и днем ожидается от +6 до +7 градусов. Весь день прогнозируется дождь. Ветер до 11 метров в секунду.

Суббота, 18 сентября

Синоптики прогнозируют небольшое потепление, малооблачную погоду днем. Ночью +3 градуса. Температура воздуха колеблется в течение дня: от +7 градусов днем до +4 градусов вечером. Ветер до 14 метров в секунду.

Воскресенье, 19 сентября

Ожидается пасмурная погода. Ночью, утром и днем пойдет небольшой дождь. Температура от +2 градусов до +6. Ветер 11 метров в секунду.

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#Похолодание#Дожди#Погода#Нижний Тагил#Экология#Здоровье
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