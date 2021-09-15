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Очень сильные дожди прогнозируются в Свердловской области

15 сентября 2021, 14:16
Фото: 1MI
Сильные дожди ожидаются в населенных пунктах Свердловской области 16 сентября, в течение суток.

Спасатели предупреждают, что затопление, паводок, текучая почва, размыв дорог являются факторами опасного метеорологического явления. Также к этому относится затруднение работы транспорта и наружных работ, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Напомним, в Екатеринбурге жители дома на улице Мичурина, 98 жалуются, что у них топит квартиры. Это произошло после прошедшего дождя. Сотрудники УК приезжали на место инцидента и вычерпывали воду с крыши. Однако, по словам местной жительницы, дождь снова затопил верхние этажи. Теперь уральцы опасаются, что зимой в доме будет холодно.

Жители горевшего дома на Мичурина в Екатеринбурге жалуются на потоп из-за дождей
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#Екатеринбург#Свердловская область#Дожди#Погода#Нижний Тагил#Здоровье
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