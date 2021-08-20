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О погоде в начале осени на Урале рассказали синоптики

20 августа 2021, 05:51
Фото: Евгения Гаева
Умеренную осень в Свердловской области и соседних регионах прогнозируют в уральском Гидрометцентре. По данным синоптиков, осень будет теплая, но местами дождливая.

По предварительным прогнозам метеослужб, сентябрь 2021 года будет довольно теплым. Средняя температура установится на отметке 7-10 градусов, что на 1 градус выше нормы.

Ранее главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко сообщала, что аномально жаркая погода сохранится на территории Урала до 24 августа.

Температура воздуха, по ее словам, начнет постепенно снижаться после 25 августа.

С этого дня в регионе начнут идти дожди, а температура воздуха днем опустится с +27 до +23 градусов.

Напомним, 30-градусня жара в Свердловской области задержится до середины следующей недели. В выходные — 21 и 22 августа 2021 года синоптики обещают до +34 градусов днем и +18 в ночные часы.

30-градусная жара задержится на Среднем Урале до середины следующей недели
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#Урал#Свердловская область#Синоптики#Погода#Общество#Осень#Здоровье
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