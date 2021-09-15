Две семьи остались без крыши над головой из-за пожара на Иркутской в Нижнем Тагиле

Много вещей привезли. Сарай пожаром не затронуло. Сгорела баня и дом. Будем строиться потихоньку, ну, а тут может как-то сами справимся. Но мы раздетые остались, совсем без ничего. Я у внучки с дочкой живу, а муж у сына. Нам есть где спать, рассказала TagilCity.ru Людмила Болотова.