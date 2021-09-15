Тагильчанка перевела дочь из школы № 100 после внеплановой эвакуации учеников

В тот момент, когда прозвучала сирена, педагоги начали массово выводить детей из классов. Не были исключением и ученики второго класса — учитель построила своих подопечных и начала выводить. Когда класс проходил мимо рекреации на первом этаже, одна из учениц увидела свою маму — женщина пришла забирать ребёнка после уроков немного раньше обычного. Юная тагильчанка решила, что выйдет на улицу позднее и не со всеми ребятами, а вместе с мамой.