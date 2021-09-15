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Троим пироманам за поджог 3-х домов в Екатеринбурге предъявлено обвинение

15 сентября 2021, 12:59
Фото: 1MI
20-летнего рецидивиста и двух его 16-летних подельников подозревают в поджоге трех домов в Екатеринбурге, которые произошли 4 сентября 2021 года. Троица уже признала свою вину.

Следствие подозревает 20-летнего рецидивиста двух его 16-летних подельников в умышленном поджоге жилых домов на Эльмаше уральской столицы, всем троим предъявлено обвинение, сообщает «КП-Екатеринбург».

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство». Правоохранители уверены, что троица поджигателей намеренно совершила свои преступления, полностью отдавая отчет в том, что от огня могут пострадать невинные люди.

По счастливой случайности все три возгорания были вовремя замечены, и никто из жильцов не пострадал в тех пожарах.

Напомним, трое молодых жителей Урала сгорели заживо на пожаре, который произошел 13 сентября 2021 года в Белоярском районе.

Трое молодых уральцев заживо сгорели на пожаре в Свердловской области
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