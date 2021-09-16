TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стали известны подробности ДТП с велосипедистом в Нижнем Тагиле

16 сентября 2021, 07:18
Фото: 1mediainvest.ru
Утром 16 сентября 2021 года велосипедист пострадал в результате ДТП с кроссовером на Ленинградском проспекте, 12, в Нижнем Тагиле.

Около 7 часов утра 42-летний водитель автомобиля «Ауди», выезжая с прилегающей территории на Ленинградский проспект, в районе дома № 12 совершил наезд на велосипедиста, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Пострадавший мужчина 1960 года рождения двигался по главной дороге. В результате ДТП велосипедист был доставлен с ушибом поясничного отдела спины в ЦГБ № 1, где после осмотра он был отпущен домой.

Напомним, 11-летний велосипедист получил травмы в ДТП с легковым автомобилем в Нижнем Тагиле в конце июля 2021 года. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

11-летний велосипедист попал под колёса автомобиля в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Велосипедист попал под колеса автомобиля в Дзержинском районе Нижнего Тагила
#Велосипедист#ГИБДД#Пострадавший#ДТП#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25