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Велосипедист попал под колеса автомобиля в Дзержинском районе Нижнего Тагила

16 сентября 2021, 05:03
Фото: 1mediainvest.ru
Мужчина попал под колеса авто около 7 часов утра 16 сентября 2021 года на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле.

ДТП с велосипедистом и автомобилем произошло рано утром 16 сентября 2021 года, сообщает очевидец в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как пострадавший велосипедист лежит на проезжей части. Автомобиль, сбивший его, находится рядом, на перекрестке. На момент съемки сотрудников ГИББД и «скорой» на месте происшествия нет.

Напомним, 15 сентября 2021 года в вечернее время 34-летний байкер попал в ДТП в Богдановиче. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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#Велосипедист#Ленинградский проспект#ДТП#Нижний Тагил#Происшествия
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