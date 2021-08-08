С умершим водителем «ГАЗели» 10 лет судится сбитый им велосипедист из Верхней Пышмы

Виновник аварии долгое время не находился. Пострадавшему он дал нерабочий телефонный номер и записку с адресом, по которому он не жил. Суд Верхней Пышмы в мае 2011 года наконец вынес решение: мужчине назначили 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, поскольку связь между аварией и обнаруженным заболеванием не установлена. Однако в суде решили, что водитель «ГАЗели» должен понести ответственность за неаккуратное вождение и совершённую им аварию.