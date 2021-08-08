TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

С умершим водителем «ГАЗели» 10 лет судится сбитый им велосипедист из Верхней Пышмы

8 августа 2021, 10:45
Фото: 1МI
Велосипедист из Верхней Пышмы 10 лет пытается добиться возмещения в 30 тысяч рублей за травму после ДТП, которое случилось в мае 2007 года.

Мужчина ехал на велосипеде в свой сад. В то время, когда он проезжал мимо автозаправки, его обогнала и подрезала «ГАЗель». Велосипедист от удара рухнул на дорогу, сообщает Е1.

Водитель «ГАЗели» привёз потерпевшего в больницу. У мужчины была сильная боль в груди, но врачи, проведя осмотр, отметили, что ничего серьёзного нет, только ссадины.

Однако, по словам пострадавшего, вскоре у него выявили онкологию. Ему сделали операцию и дали третью группу инвалидности. В 2008 году мужчина обратился в суд с требованием возмещения ущерба 800 тысяч рублей от водителя «ГАЗели». По его мнению, причиной его проблем со здоровьем стали ДТП и волнения после него.

Виновник аварии долгое время не находился. Пострадавшему он дал нерабочий телефонный номер и записку с адресом, по которому он не жил. Суд Верхней Пышмы в мае 2011 года наконец вынес решение: мужчине назначили 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, поскольку связь между аварией и обнаруженным заболеванием не установлена. Однако в суде решили, что водитель «ГАЗели» должен понести ответственность за неаккуратное вождение и совершённую им аварию.

Но ни денег, ни извинений не последовало. Виновника аварии так и не нашли. Долг был передан приставам, но они тоже не смогли найти водителя «ГАЗели».

Мужчина весной 2021 года съездил к судебным приставам и подал новое заявление в суд, в котором требовал выплатить ему долг с процентами. Тут выяснилось, что водитель скончался больше года назад. По словам дочери потерпевшего, приставы о смерти должника не знали.

Напомним, в феврале 2021 года водитель Toyota Land Cruser 100 выехал из Североуральска на встречную полосу и влетел в автомобиль Kia Ceed, в котором ехала семья. 8-летняя девочка погибла на месте, а её 10-летняя сестра умерла по пути в больницу. Отец скончался в больнице. Виновник ДТП был отдан под суд.

Обвиняемый в смерти мужчины и его детей в ДТП под Ивделем отдан под суд
Узнать подробнее

Материалы по теме
Обвиняемый в убийстве жены-блогера не явился на суд в Екатеринбурге из-за COVID-19Начался суд над экс-начальником тагильского ГИБДД Анатолием Черновым
#Суд#Велосипедист#Свердловская область#ДТП#Газель#Компенсация#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25