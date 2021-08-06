Начался суд над экс-начальником тагильского ГИБДД Анатолием Черновым

На скамье подсудимых оказались четыре бывших сотрудника ГИБДД Нижнего Тагила, в числе которых и экс-начальник Анатолий Чернов. Так 10 июля 2020 года два инспектора ДПС остановили автомобиль марки «ЗАЗ Chance» в Нижнем Тагиле, водитель которого оказался без прав. Как выяснилось, он был лишён права управления транспортными средствами. После того, как нарушитель был доставлен в отдел ГИБДД, начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» дал указание подчинённому освободить водителя автомобиля «ЗАЗ Chance» от административной ответственности и возвратить ему транспортное средство.