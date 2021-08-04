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Вымогавшему взятку замначальника судмедэкспертизы назначен штраф 1 млн рублей

4 августа 2021, 12:08
Фото: 1МI
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 1 миллион рублей замначальника «Бюро судебно-медицинской экспертизы» за получение взятки в размере 100 тысяч рублей, а также лишил права занимать аналогичные должности.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей в доход государства, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях на срок 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, В 2020 году начальник государственного бюджетного здравоохранения Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» поручил заместителю провести служебную проверку в отношении заведующего районным отделением врача-судмедэксперта. Основанием для проверки стали выявленные нарушения в деятельности заведующего.

В ноябре 2020 года заместитель начальника в ходе личной встречи с врачом настоял на передаче ему взятки за общее покровительство в размере 100 тысяч рублей. Взятка была получена 25 декабря 2020 года.

Во время судебного заседания подсудимый полностью признал вину в совершении преступления.

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