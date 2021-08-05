Обвиняемый в убийстве жены-блогера не явился на суд в Екатеринбурге из-за COVID-19

В ходе слушаний судебного процесса над екатеринбуржцем, обвиняемого в убийстве жены-блогера Кристины Журавлевой, выяснилось, что он на заседание прийти не может в связи с подозрением на COVID-19, сообщает Е1. Интересы мужчины в суде представлял его адвокат по назначению.