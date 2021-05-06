«Тело нашли случайно»: мертвую бьюти-блогера под Екатеринбургом обнаружил шофер

Тело нашли почти случайно. Проезжавший мимо водитель заметил его, когда справлял нужду на трассе под Екатеринбургом, рассказал E1 глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Водитель отошел от проезжей части на расстояние около 10 метров и увидел женщину на земле. У нее отсутствовали признаки жизни. На ней был одет спортивный костюм. Отмечается, что внешне не были видны признаки криминала.
Установить личность умершей удалось через несколько недель после обнаружения. Процесс затруднялся тем, что о её пропаже никто не заявлял. Родственники не сообщали в полицию, членам поисковых отрядов также не передавали таких сведений.
В розыске не находились люди, подходившие по приметам. Мы выяснили личность только 29 апреля. Для этого была проделана серьезная работа, уточнил полковник Горелых.
Напомним, труп 28-летней свердловчанки обнаружен в середине апреля. Девушка была Instagram-блогером. Она рассказывала о красоте и стиле. У нее было почти 60 тысяч подписчиков. Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Осуществляется экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия.