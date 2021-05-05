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Из-за гибели девушки-блогера из Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

5 мая 2021, 15:52
Фото: 1mediainvest.ru
Из-за гибели девушки-блогера, чьей труп был найден в лесополосе под Екатеринбургом, Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство), сообщил старший помощник управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Теперь СКР выясняет обстоятельства гибели девушки. Осуществляется экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия.

На данный момент сотрудники полиции также устанавливают круг знакомых девушки, с кем она общалась в последнее время, и выясняют, были ли у нее конфликты в семье, подчеркнул глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, труп 28-летней свердловчанки обнаружен в середине апреля. Девушка была Instagram-блогером. Она рассказывала о красоте и стиле. У нее было почти 60 тысяч подписчиков.

Труп девушки-блогера из Екатеринбурга был найден в лесу
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#Уголовное дело#Убийство#Александр Шульга#Валерий Горелых#Новости УрФО#Общество
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