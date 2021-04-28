Труп мужчины обнаружили местные жители в лесу Краснотурьинска

Труп мужчины обнаружили местные жители в лесу Краснотурьинска
Труп мужчины обнаружили местные жители в лесу Краснотурьинска
Сегодня, 19:22ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Тело мертвого мужчины обнаружили местные жители Краснотурьинска, которые пошли гулять за трубным мостом через Турью, за Домом спорта.

Инцидент произошел утром 28 апреля. Погибшему было около 25-35 лет, сообщает группа «Краснотурьинск LIVE» во «Вконтакте».

Факт нахождения трупа редакции TagilCity.ru подтвердил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. По его словам, происшествие не носит криминальный характер. В результате Следственным отделом по Краснотурьинску областного СК была организована проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, 24 апреля стало известно, что в Краснотурьинске молодой человек устроил стрим, за которым наблюдали около 30 человек. Он попытался покончить с собой в прямом эфире.

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