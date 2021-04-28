Труп мужчины обнаружили местные жители в лесу Краснотурьинска

Инцидент произошел утром 28 апреля. Погибшему было около 25-35 лет, сообщает группа «Краснотурьинск LIVE» во «Вконтакте».
Факт нахождения трупа редакции TagilCity.ru подтвердил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. По его словам, происшествие не носит криминальный характер. В результате Следственным отделом по Краснотурьинску областного СК была организована проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента.
Напомним, 24 апреля стало известно, что в Краснотурьинске молодой человек устроил стрим, за которым наблюдали около 30 человек. Он попытался покончить с собой в прямом эфире.