Вернуть тагильским дачникам остановку «Высоковольтную» смогут при допфинансировании

По ее словам, в 2016 году уже была проведена комиссия по поводу обустройства остановки и составлен акт, однако дальше этого дело не пошло, финансирование так и не выделили. Женщина переживает, что дачники останутся без остановки даже в 2025 году. Кроме того, если ситуация не изменится, тагильчане готовы обратиться в прокуратуру и суд, так как боятся, что ходьба по оживленной трассе может спровоцировать ДТП.