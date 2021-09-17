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Дело о смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге передано в кассационный суд

17 сентября 2021, 08:40
Фото: Яндекс.Карты
Уголовное дело Владимира Васильева, который стал виновником в гибели двоих человек в ДТП на Малышева в Екатеринбурге в 2019 году, поступило в Седьмой кассационный суд, расположенный в Челябинске.

Материалы на данный момент изучаются. Дата заседания пока не назначена, пишет Е1 со ссылкой на суд.

В кассационную инстанцию дело было передано после жалобы свердловской прокуратуры. В ведомстве считают, что весной 2021 года был вынесен справедливый приговор. Тогда за автоугон и ДТП Владимир Васильев получил 9 лет и 3 месяца колонии общего режима.

Однако 20 июля 2021 года Свердловским областным судом приговор был отменен, а дело направлено на пересмотр. Причиной стали нарушения уголовно-процессуального закона, в том числе и принципа гласности.

На данный момент судебные разбирательства начаты заново. Однако повторный процесс может быть прекращен, если челябинский суд согласится с прокуратурой.

Напомним, массовое ДТП на улице Малышева произошло 4 августа 2019 года. Kia Rio, за рулем которой находился Владимир Васильев, врезался в стоявшие на перекрестке автомобили. Сильнее всего пострадала Lada Granta. В ней таксист вез пассажира. Оба погибли.

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