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Новую выплату в 50 тысяч рублей предложил Владимир Путин

17 сентября 2021, 14:07
Фото: скриншот эфира ТК «Россия 24»
О необходимости ввести единовременные выплаты в 50 тысяч заявил президент РФ Владимир Путин. Данную сумму могут получить блокадники, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда», либо знаком «Житель блокадного Ленинграда».

На данный момент указ уже подписан. По словам президента, выплата приурочена к годовщине открытия транспортной магистрали через Ладожское озеро «Дорога жизни». Об этом Путин рассказал в эфире ТК «Россия 24». Отмечается, что на выплату могут рассчитывать не только блокадники, которые проживают в России, но и жители Эстонской, Латвийской и Литовской Республик. Также это относится к гражданам Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Владимир Путин попросил обратить внимание на оформление выплат, чтобы блокадникам долгое время не пришлось заниматься ненужными бумагами.

Напомним, 3 сентября стало известно, что полицейские начали получать на свои зарплатные счета обещанные президентом единовременные выплаты в размере 15 тысяч.

Силовики в Свердловской области начали получать обещанные Путиным 15 тысяч
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#Россия#Годовщина#Выплаты#Война#Блокада#Владимир Путин#Общество
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