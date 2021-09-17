Привитые от COVID-19 тагильчане смогут пройти бесплатный тест на антитела

Для проведения исследования применяются специальные системы «SARS-CoV-2-IgG Вектор». Они разработаны с учетом особенностей формирования иммунитета после введения вакцины.
В ведомстве добавили, что проводиться исследование будет бесплатно.
Так, в Нижнем Тагиле можно обратиться в поликлинику по месту жительства. Обследование будет проводиться с 14 по 24 сентября с 08.00 до 10.00 ежедневно, кроме выходных дней.
При себе пациенту нужно иметь паспорт, сертификат о прохождении вакцинации и СНИЛС. Отмечается, что оценку уровня антител рекомендуется проводить не ранее чем через 42 дня после введения первого компонента вакцины.