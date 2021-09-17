Тагильчанка Арина Постникова вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России

Арина Постникова родилась в Нижнем Тагиле 10 июня 1993 года. С детства тагильчанка занималась творчеством — первым коллективом стал ансамбль «Родничок», будучи уже школьницей, девочка стала заниматься в музыкальной студии «Сюрприз». После школы Арина поступила в театральный институт Екатеринбурга. Во время учебы занималась журналистикой. Получив диплом, девушка отправилась покорять столицу — ей посчастливилось стать членом труппы Московского театра мюзикла. Популярность пришла к актрисе после её съёмок в сериале «Восьмидесятые», где она сыграла молодую журналистку.