Тагильчанка Арина Постникова вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России

Арина Постникова из Нижнего Тагила стала одной из самых желанных женщин России по мнению популярного мужского журнала. Тагильчанка заняла семнадцатое место. Девушка просит своих подписчиков помочь ей выбрать фото для издания. Такой пост Арина опубликовала на своей странице в Instagram.
Горячо любимый многими журнал MAXIM, внёс меня в рейтинг «100 САМЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ ЖЕНЩИН НАШЕЙ СТРАНЫ», и попросили выслать фото. Здесь то мне и нужна ваша помощь! написала Арина на своей странице.
Голосование за своё лучшее фото тагильчанка называет «ожесточёнными боевыми действиями».
Арина Постникова родилась в Нижнем Тагиле 10 июня 1993 года. С детства тагильчанка занималась творчеством — первым коллективом стал ансамбль «Родничок», будучи уже школьницей, девочка стала заниматься в музыкальной студии «Сюрприз». После школы Арина поступила в театральный институт Екатеринбурга. Во время учебы занималась журналистикой. Получив диплом, девушка отправилась покорять столицу — ей посчастливилось стать членом труппы Московского театра мюзикла. Популярность пришла к актрисе после её съёмок в сериале «Восьмидесятые», где она сыграла молодую журналистку.