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Тагильчанка Арина Постникова вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России

17 сентября 2021, 11:57
Фото: страница Арины Постниковой в Instagram.
Актриса Арина Постникова из Нижнего Тагила вошла в сотню самых сексуальных женщин России по версии журнала MAXIM. Девушка просит помочь выбрать её лучшее фото для публикации.

Арина Постникова из Нижнего Тагила стала одной из самых желанных женщин России по мнению популярного мужского журнала. Тагильчанка заняла семнадцатое место. Девушка просит своих подписчиков помочь ей выбрать фото для издания. Такой пост Арина опубликовала на своей странице в Instagram.

Горячо любимый многими журнал MAXIM, внёс меня в рейтинг «100 САМЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ ЖЕНЩИН НАШЕЙ СТРАНЫ», и попросили выслать фото. Здесь то мне и нужна ваша помощь! написала Арина на своей странице.

Голосование за своё лучшее фото тагильчанка называет «ожесточёнными боевыми действиями».

Фото: страница Арины Постниковой в Instagram.

Арина Постникова родилась в Нижнем Тагиле 10 июня 1993 года. С детства тагильчанка занималась творчеством — первым коллективом стал ансамбль «Родничок», будучи уже школьницей, девочка стала заниматься в музыкальной студии «Сюрприз». После школы Арина поступила в театральный институт Екатеринбурга. Во время учебы занималась журналистикой. Получив диплом, девушка отправилась покорять столицу — ей посчастливилось стать членом труппы Московского театра мюзикла. Популярность пришла к актрисе после её съёмок в сериале «Восьмидесятые», где она сыграла молодую журналистку.

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