Борьбу за сердце Тимати продолжит на шоу «Холостяк» уральская модель Дарья Погодаева

Девушка прошла «проверку другом». Во втором выпуске холостяк пригласил Егора Крида, чтобы он помог определиться с выбором. Друг приглашал девушек на личную беседу, первой из них стала Дарья. Она рассказала, что проходила кастинг на проект, когда холостяком был сам Крид, но в сезон не попала.
По ее словам, Тимати самодостаточный мужчина, который знает, чего он хочет. Дарья отметила, что ее не смущает то, что у него есть дети.
Меня смущает немного другая история: он совсем недавно разошелся, и есть подозрения, что это спланированная история, пояснила екатеринбурженка.
Также Дарья рассказала Криду, что тяжело переживает расставание со совим бывшим молодым человеком. Паре пришлось расстаться из-за пандемии и закрытых границ.
В результате, Егор порекомендовал Тимати оставить Дарью в проекте. Холостяк дал ей выбор, принимать розу или нет. Дарья взяла цветок и осталась в проекте. На этот раз вместо одной участницы Тимати выгнал пятерых.
Напомним, в прошлом выпуске екатеринбурженка Дарья Погодаева подарила Тимати духи.