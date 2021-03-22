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Борьбу за сердце Тимати продолжит на шоу «Холостяк» уральская модель Дарья Погодаева

22 марта 2021, 04:52
Фото: ТНТ
26-летняя уральская модель и телеведущая Дарья Погодаева продолжит борьбу за сердце рэпера Тимати на шоу «Холостяк» на ТНТ.

Девушка прошла «проверку другом». Во втором выпуске холостяк пригласил Егора Крида, чтобы он помог определиться с выбором. Друг приглашал девушек на личную беседу, первой из них стала Дарья. Она рассказала, что проходила кастинг на проект, когда холостяком был сам Крид, но в сезон не попала.

По ее словам, Тимати самодостаточный мужчина, который знает, чего он хочет. Дарья отметила, что ее не смущает то, что у него есть дети.

Меня смущает немного другая история: он совсем недавно разошелся, и есть подозрения, что это спланированная история, пояснила екатеринбурженка.

Также Дарья рассказала Криду, что тяжело переживает расставание со совим бывшим молодым человеком. Паре пришлось расстаться из-за пандемии и закрытых границ.

В результате, Егор порекомендовал Тимати оставить Дарью в проекте. Холостяк дал ей выбор, принимать розу или нет. Дарья взяла цветок и осталась в проекте. На этот раз вместо одной участницы Тимати выгнал пятерых.

Напомним, в прошлом выпуске екатеринбурженка Дарья Погодаева подарила Тимати духи.

Уральская модель Дарья Погодаева на шоу «Холостяк» подарила Тимати духи
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