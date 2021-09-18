Больше 660 тысяч свердловчан приняли участие в выборах в Госдуму и ЗакСО

В ОИК-21 входят Пригородная и Дзержинская (Тагилстроевская часть Нижнего Тагила), Режевская (Тагилстроевская часть) и вся Тагилстроевская из Нижнего Тагила избирательные комиссии. Общее количество проголосовавших свердловчан — 26,5 тысяч человек или 21,66% от общего числа избирателей в ОИК.