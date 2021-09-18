TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Второй день голосования по выборам депутатов в ЗакСО и Госдуму начался в Тагиле

18 сентября 2021, 03:00
Фото: TagilCity.ru
Сегодня, 18 сентября, в Нижнем Тагиле стартовал второй день голосования по выборам в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области. Избирательные участки работают с 08.00 по 20.00. Проголосовать можно как в них, так и дома.

В Нижнем Тагиле выборы в условиях пандемии COVID-19 проходят с соблюдением всех мер безопасности. На входе в избирательный участок тагильчанам измеряют температуру, после чего они получают медицинскую маску, одноразовые перчатки и ручку.

Для того, чтобы получить бюллетени, необходимо дождаться своей очереди — к столу сотрудника избирательной комиссии, также одетого в халат, маску и перчатки, граждане подходят по одному. В общей сложности для членов комиссии закуплено по 500 тысяч средств индивидуальной защиты.

Маски и термометрия. Как соблюдаются «антиковидные» меры на выборах в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

17 сентября завершился первый день голосования. Тогда явка избирателей в Нижнем Тагиле на 15.00 составила 15,15%. Это выше общей явки по Свердловской области — 13,45%. К 20.00 данный показатель достиг 20,04%.

Раскрыты первые данные о явке на выборах в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев пригласили свердловчан на выборыОпределены победители конкурса видеороликов «Мой выбор — Мое право» в Нижнем ТагилеНа выборах в Госдуму Владимир Путин проголосовал онлайн
#Госдума#Голосование#Нижний Тагил#Выборы-2022#Политика
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25