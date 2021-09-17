Раскрыты первые данные о явке на выборах в Нижнем Тагиле

Напомним, выборы будут длиться три дня — 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов. Предусмотрено два вида голосования — в помещении избирательного участка и на дому. С утра руководители голосуют на своих избирательных участках по всей Свердловской области. На данный момент свои голоса уже отдали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, первый замглавы Вячеслав Горячкин и замглавы по соцполитике Валерий Суров.