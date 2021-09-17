Определены победители конкурса видеороликов «Мой выбор — Мое право» в Нижнем Тагиле

Определены победители конкурса видеороликов «Мой выбор — Мое право» в Нижнем Тагиле
Определены победители конкурса видеороликов «Мой выбор — Мое право» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:57ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Конкурс видеороликов проводился среди учащихся школ и студентов в рамках проекта «Мой выбор — Мое право». Целью проведения является привлечение молодежи к избирательным и политическим процессам в России и Свердловской области.

Избирательная комиссия Нижнего Тагила с 6 по 13 сентября 2021 года проводила конкурс «Мой выбор — Мое право» среди школьников 9-11 классов и студентов специальных профессиональных учебных заведений (СПОУ), сообщает пресс-служба Свердловской избирательной комиссии.

В конкурсе участвовали 15 общеобразовательных школ и 5 СПОУ. Специальная комиссия определяла победителей в двух группах: школьники и студенты.

Среди общеобразовательных школ победители распределились следующим образом: 1 место заняла школа № 56, второе школа № 32, третье место поделили школы № 49 и 45.

Первое место в группе СПОУ завоевал Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова, второе место досталось Уральскому колледжу прикладного искусства и дизайна.

Все призеры конкурса получат дипломы и памятные призы.

Напомним, юные тагильчане завоевали призовые места в финале прошедшего Всероссийского краеведческого фестиваля «КраеФест».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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