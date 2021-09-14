Пилот из Екатеринбурга победил на региональном Чемпионате по дрифту в Нижнем Тагиле

Пилот из Екатеринбурга победил на региональном Чемпионате по дрифту в Нижнем Тагиле
Пилот из Екатеринбурга победил на региональном Чемпионате по дрифту в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:24СпортФото: 1MI
Соревнования по дрифту проводились в Нижнем Тагиле в личном и командном зачете, все участники получили награды и ценные призы.
Фото:DRIVE RACING Екатеринбург

Первое место завоевал пилот из Екатеринбурга Станислав Брович, второе место досталось представителю Заречного Валерию Дерябину, на третье место поднялся екатеринбуржец Александр Полетило.

В командном зачете на первом месте пилоты команды CS20 RACING Валерий Дерябин и Артем Бутаков, второе место досталось представителям команды SELO RACING Team Александру Долгих и Роману Фокину, третья ступень пьедестала по праву принадлежит пилотам команды «Новый поворот» Сергею Абраменко, Владимиру Вовку, Дмитрию Опарину и Александру Медведеву.

Напомним, 6 сентября 2021 года спортсмены из Нижнего Тагила завоевали медали на региональных соревнованиях по велоспорту.

Сюжеты:
Екатеринбург
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