Гонщик из Екатеринбурга рассказал как прошел третий этап ралли «Дакар»

Поднимались на каменистый склон. Начал уходить в сторону, чтобы избежать столкновения, и застрял прямо на вершине, передает E1 слова гонщика Сергея Карякина.
Пилотам пришлось откапывать гоночный автомобиль. Из-за инцидента экипаж из Екатеринбурга занял девятое место.
По совокупному итогу трех этапов Сергей Карякин занимает четвертую позицию. Уральцам предстоит пройти еще девять этапов ралли.
Напомним, гонка началась 2 января в Саудовской Аравии. Из-за коронавирусных ограничений заезд ограничится одной страной. Всего пилотам предстоит преодолеть 7,6 тысячи километров.