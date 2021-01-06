Гонщик из Екатеринбурга рассказал как прошел третий этап ралли «Дакар»

Гонщик из Екатеринбурга рассказал как прошел третий этап ралли «Дакар»

Сегодня, 17:17СпортPhoto: pixabay.com
Гонщик из Екатеринбурга завершил третий этапа гонки «Дакар». Он рассказал, что во время заезда пробил колесо и застрял на дюне.

Поднимались на каменистый склон. Начал уходить в сторону, чтобы избежать столкновения, и застрял прямо на вершине, передает E1 слова гонщика Сергея Карякина.

Пилотам пришлось откапывать гоночный автомобиль. Из-за инцидента экипаж из Екатеринбурга занял девятое место.

По совокупному итогу трех этапов Сергей Карякин занимает четвертую позицию. Уральцам предстоит пройти еще девять этапов ралли.

Напомним, гонка началась 2 января в Саудовской Аравии. Из-за коронавирусных ограничений заезд ограничится одной страной. Всего пилотам предстоит преодолеть 7,6 тысячи километров.

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