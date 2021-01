Гонщик из Екатеринбурга рассказал как прошел третий этап ралли «Дакар»

Гонщик из Екатеринбурга завершил третий этапа гонки «Дакар». Он рассказал, что во время заезда пробил колесо и застрял на дюне.

Поднимались на каменистый склон. Начал уходить в сторону, чтобы избежать столкновения, и застрял прямо на вершине, передает E1 слова гонщика Сергея Карякина. Пилотам пришлось откапывать гоночный автомобиль. Из-за инцидента экипаж из Екатеринбурга занял девятое место. По совокупному итогу трех этапов Сергей Карякин занимает четвертую позицию. Уральцам предстоит пройти еще девять этапов ралли. Напомним, гонка началась 2 января в Саудовской Аравии. Из-за коронавирусных ограничений заезд ограничится одной страной. Всего пилотам предстоит преодолеть 7,6 тысячи километров. Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин получил допуск к участию в ралли «Дакар»

