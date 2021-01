Гонщик из Екатеринбурга Сергей Корякин получил допуск к участию в ралли «Дакар»

Гонщик Сергей Корякин из столицы Урала был допущен к участию в ралли «Дакар». Для него это станет седьмым выступлением на турнире.

Состязание стартует 2 января в Саудовской Аравии. Перед участием Корякину пришлось сдать мазок на коронавирусную инфекцию. Один из членов команды недомогал, поэтому сдача теста была немного волнительной. Однако всё обошлось. Утром получили разрешение на участие, передает E1 слова гонщика. В связи с пандемией COVID-19 участники не будут выезжать за границы государства. Гонка стартует вечером 2 января в Джидде и закончится там же. Пилотам предстоит преодолеть более 7,6 тысячи километров. Прибыть к финишу участники должны 15 января. Напомним, в январе 2020 года команда из Екатеринбурга заняла второе место в ралли «Дакар». Команда из Екатеринбурга заняла второе место на международном ралли «Дакар»

