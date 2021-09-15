Тагильчане заняли призовые места на Всероссийском слете юных краеведов

Слет состоялся с 10 по 15 сентября в лагере «Звездный». Туда прибыли 16 команд со всей России, это около 200 человек. В общей сложности участники соревновались в трех направлениях: геология, экология и краеведение, и преодолевали пять направлений. Это и ориентирование по выбору, и представление команд, и конкурс «Знатоки-краеведы», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.