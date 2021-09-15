Тагильчане заняли призовые места на Всероссийском слете юных краеведов

Слет состоялся с 10 по 15 сентября в лагере «Звездный». Туда прибыли 16 команд со всей России, это около 200 человек. В общей сложности участники соревновались в трех направлениях: геология, экология и краеведение, и преодолевали пять направлений. Это и ориентирование по выбору, и представление команд, и конкурс «Знатоки-краеведы», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Город представляли восемь школьников от 6 до 11 классов. В результате тагильчане получили призовые места не только по основной программе, но и в программе по выбору.
Отмечается, что в личном зачете ученик школы № 75/42 Виктор Пенкин сумел занять первое место в дисциплинах по скалолазанию и спортивному ориентированию. Сергей Ковалев (школа № 58) одержал победу в состязании по технике водного туризма, а Елизавета Свиридова (школа № 75/42) оказалась первой в конкурсе видео-работ и фотографий.
Напомним, 10 сентября стало известно, что победителями в номинации «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан» стали работники финансового управления администрации Нижнего Тагила. Финансисты сделали лучший проект по представлению бюджета.