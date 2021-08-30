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Posted 30 августа 2021, 15:54

Published 30 августа 2021, 15:54

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

По миллиону за победу в конкурсе «Земский учитель» получат 48 свердловских педагогов

По миллиону за победу в конкурсе «Земский учитель» получат 48 свердловских педагогов

30 августа 2021, 15:54
Фото: 1MI.
48 учителей начнут 1 сентября преподавать в сельских школах в Свердловской области. Педагоги участвовали в программе «Земский учитель» и были утверждены по итогам конкурсного отбора.

На данный момент 40 учителей, которые прибыли на свои рабочие места, уже получили один миллион рублей. Другие 8 еще заканчивают с оформлением нужных документов. После этого сумма также придет на их счета, сообщает департамент информполитики региона.

Наибольшие число участников приняли решение работать в населенных пунктах, которые находятся более чем в 200 километрах от Екатеринбурга. Таким образом, новые педагоги начнут обучать детей в школах Ивделя, Красноуфимска, Бисерти, Верхней Пышмы, Полевского, Березовского, Камышлова, Кушвы, Качканара, Дегтярска, Ирбита, Краснотурьинска, Североуральска, Каменского района, Рефтинского, Нижнетуринского, Пышминского, Артинского, Арамильского, Туринского, Сысертского, Артемовского и Заречного городских округов.

Условия договора гласят, что учитель обязан проработать в школе не менее 5 лет со дня, когда был трудоустроен. В соответствии с программой, объем учебной нагрузки у педагогов составляет более 18 часов в неделю.

Напомним, 1 сентября свыше 4 тысяч силовиков будут охранять свердловских школьников.

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#Общество#Свердловская область#Учитель#Обучение#Педагог
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