Маски и термометрия. Как соблюдаются «антиковидные» меры на выборах в Нижнем Тагиле

Выборы в условиях пандемии проходят в Нижнем Тагиле уже второй раз. Однако в прошлом году в них был задействован лишь один городской округ. В эти дни голосования, с 17 по 19 сентября, охват избирателей намного больше, поэтому журналист TagilCity.ru решил выяснить, насколько безопасно голосовать в этот раз.

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